BENTON HARBOR — Squad 51 is the newest fire truck to help keep Benton Harbor safe, said Fire Marshal Brian Kazmierzak.
“We took delivery of it the 6th of February and we just put it in service Saturday,” Kazmierzak said earlier this week, adding that they needed time to install all of the equipment and radios on the 2023 HME Ahrens-Fox 1871 Rescue Pumper.
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