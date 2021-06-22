Summer treat (copy) - web only

Sandi Sommerfeldt and Amber Rodriguez, left, with Sommerfeldt Farms, wear masks as a precaution against COVID-19 as they sell produce during the opening day of the Benton Harbor farmers market in 2020.

 Don Campbell / HP staff

BENTON HARBOR — The Benton Harbor farmers market will open for another season on Wednesday and organizers say this is one of the best years for it yet.

The market will run from 10 a.m. to 3 p.m. every Wednesday through Sept. 15 in the Dwight P. Mitchell City Center Park in downtown Benton Harbor.

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