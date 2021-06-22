BENTON HARBOR — The Benton Harbor farmers market will open for another season on Wednesday and organizers say this is one of the best years for it yet.
The market will run from 10 a.m. to 3 p.m. every Wednesday through Sept. 15 in the Dwight P. Mitchell City Center Park in downtown Benton Harbor.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm“%96 >2C<6E 92D 366? 2? :>A@CE2?E A2CE @7 @FC 4@>>F?:EJ 7@C >2?J J62CD 2?5 AC@G:56D 2 5:C64E =:?< 36EH66? E96 28C:4F=EFC2= 4@>>F?:EJ 2?5 A6@A=6 H9@ G2=F6 7C6D9[ =@42= AC@5F46[” }:4<: qC:EE6?[ 962=E9 @77:46C 7@C E96 q6CC:6? r@F?EJ w62=E9 s6A2CE>6?E[ D2:5 :? 2 ?6HD C6=62D6] “(:E9 72>:=J\7C:6?5=J 6G6?ED[ ?6H A2CE?6CD9:AD H:E9 2C62 @C82?:K2E:@?D[ 2?5 6G6? >@C6 G6?5@CD[ E9:D J62C’D >2C<6E :D 8@:?8 E@ 36 3:886C 2?5 36EE6C E92? 6G6C]”k^Am
kAm%96 q6?E@? w2C3@C 72C>6CD >2C<6E :D @A6C2E65 3J E96 qrws 2?5 DFAA@CE65 3J 8C2?E 7F?5:?8 7C@> q6 w62=E9J q6CC:6? E9C@F89 E96 &?:E65 (2J @7 $@FE9H6DE |:49:82?]k^Am
kAm%96 >2C<6E H:== @776C 2 G2C:6EJ @7 =@42==J 8C@H? 2?5 277@C523=6 7C6D9 7CF:ED 2?5 G686E23=6D[ 9@>6>256 32<65 8@@5D[ 72C> AC@5F4ED 2?5 2CE:D2? 4C27ED] }6H G6?5@CD 2C6 H6=4@>6]k^Am
kAm%96 >2C<6E H:== 4@?E:?F6 E@ H6=4@>6 E96 FD6 @7 qC:586 r2C5D Wtq%X[ $6?:@C !C@;64E u#t$w[ 2?5 (xr !C@;64E u#t$w 4@FA@?D E92E 42? 36 FD65 E@ 3FJ BF2=:7J:?8 :E6>D :? 255:E:@? E@ 2446AE:?8 42D9] p82:? E9:D J62C[ E96 >2C<6E AC@G:56D qC:586 r2C5 9@=56CD 2? @AA@CEF?:EJ E@ 5@F3=6 E96:C DA6?5:?8 A@H6C H:E9 E96 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^5@F3=6FA7@@53F4<D]@C8Q E2C86ElQ03=2?<Qms@F3=6 &A u@@5 qF4<Dk^2mk^DA2?m AC@8C2>]k^Am
kAmu246 >2D<D 2?5 D@4:2= 5:DE2?4:?8 2C6 ?@E C6BF:C65[ 3FE 2 92?5\H2D9:?8 DE2E:@? H:== 36 2G2:=23=6]k^Am
kAm$A64:2= 6G6?ED 2?5 AC@8C2>>:?8 7@C A6@A=6 @7 2== 286D[ :?4=F5:?8 6I6C4:D6 4=2DD6D 2?5 DE@CJ E:>6 7@C <:5D[ 2C6 A=2??65 7@C E96 D62D@?]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 2?5 9@H E@ 364@>6 2 G6?5@C[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]3495>:]@C8Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]3495>:]@C8k^2mk^DA2?m @C 7@==@H kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]72463@@<]4@>^q6?E@?w2C3@Cu2C>6CD|2C<6EQ E2C86ElQ03=2?<Qmq6?E@? w2C3@C u2C>6CD |2C<6Ek^2mk^DA2?m @? u2463@@<]k^Am
Contact:
anewman@TheHP.com, 932-0357, Twitter: @HPANewman