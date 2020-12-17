Benton Township
HP file photo

BENTON TOWNSHIP — Benton Township trustees will get a 3 percent bump in their paychecks next year.

At Tuesday’s meeting, the board agreed to a 3 percent pay increase for its trustees, supervisor, clerk and treasurer. The increase is in line with the increase given to regular municipal employees.

Contact: twittkowski@TheHP.com, 932-0358, Twitter: @TonyWittkowski

Tags