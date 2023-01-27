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Kaili Nihil is opening a new salon, Forest Moon Collective, in the arts district in downtown Benton Harbor.

 Photos by Don Campbell / HP staff

BENTON HARBOR — Those looking for a good haircut won’t have to look in a galaxy far, far away.

Forest Moon Collective will open next week in the Benton Harbor Arts District. The salon, owned by Kaili Nihil, offers hair styling, massage, pedicures and more.

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Forest Moon Collective, located in the former Phoenix Cafe building in downtown Benton Harbor, features several stylist stations.
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Forest Moon Collective will open soon at 124 Water St., in the arts district in downtown Benton Harbor.

Contact: jknot@TheHP.com, 932-0360, Twitter: @knotjuliana

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