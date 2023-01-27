BENTON HARBOR — Those looking for a good haircut won’t have to look in a galaxy far, far away.
Forest Moon Collective will open next week in the Benton Harbor Arts District. The salon, owned by Kaili Nihil, offers hair styling, massage, pedicures and more.
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