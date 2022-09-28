BENTON HARBOR — “24K Magic” by Bruno Mars will never sound quite the same for dozens of Benton Harbor youth after listening to the version performed by DPB Music on Tuesday.
This was one of several songs DPB Music performed at the Benton Harbor Youth Campus of the Boys & Girls Clubs of Greater Southwest Michigan.
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