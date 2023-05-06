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'This is bigger than ball'

Harbor Impact pushes for sports facility in Benton Harbor

BENTON HARBOR — Rodney Alexander Jr. of Benton Harbor started teaching two kids how to play basketball in his driveway during the pandemic in 2020.

Today, Alexander has a team that helps him teach more than 400 children and young adults about the game at Sinbad’s Imaginasium at 1400 Jennings Ave. in Benton Harbor.

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Rodney Alexander Jr., founder of Harbor Impact Foundation, works with Denim McKinney, 13, at the foundation’s Benton Harbor gym.

Harbor Impact Foundation, led by Rodney Alexander Jr., hopes to build a new sports complex in Benton Harbor. The new facility will be home to Harbor Impact basketball and its Amateur Athletic Union travel and training programs for Berrien County youth in grades K-12.
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Denim McKinney, 13, left, joins students as they run through drills Monday at the Harbor Impact Foundation’s Benton Harbor gym.

Coaches with the Harbor Impact Foundation include, from left, Devin Alexander, James Golliday, Rodney Alexander Jr. and Justin Woodley.
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Students and athletes with the Harbor Impact Foundation, led by Rodney Alexander Jr., have won numerous awards.

Contact: lwrege@TheHP.com, 932-0361, Twitter: @HPWrege

Staff Writer at The Herald-Palladium