Harbor Impact pushes for sports facility in Benton Harbor

BENTON HARBOR — Rodney Alexander Jr. of Benton Harbor started teaching two kids how to play basketball in his driveway during the pandemic in 2020.
Today, Alexander has a team that helps him teach more than 400 children and young adults about the game at Sinbad’s Imaginasium at 1400 Jennings Ave. in Benton Harbor.
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