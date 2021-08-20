BERRIEN SPRINGS — Most of the year, leaping llamas is just something a grandma would say.
This time of year, it's a highlight of the Berrien County Youth Fair.
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