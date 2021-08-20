BERRIEN SPRINGS — Most of the year, leaping llamas is just something a grandma would say.

This time of year, it's a highlight of the Berrien County Youth Fair.

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Kyle Smith, 15, of Stevensville, prepares to show his llama, Ulla, in the costume contest Thursday at the Berrien County Youth Fair.
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Melanie Kiell, 14, of Niles, kisses her llama, Ray Ray, while waiting to show Thursday at the Berrien County Youth Fair.
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Llama judging continues Thursday at the Berrien County Youth Fair in Berrien Springs. 
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Children wait to show their llamas in the show arena Thursday at the Berrien County Youth Fair in Berrien Springs.

Contact: jknot@TheHP.com, 932-0360, Twitter: @knotjuliana

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