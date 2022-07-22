BUCHANAN — Police have released the name of a Berrien County Road Department worker who was killed Wednesday when he was hit by a vehicle.
Berrien Springs Oronoko Township Police Chief Paul Toliver said in an update Thursday the man who died was William “Mack” Isom, 57, of Baroda.
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