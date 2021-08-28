BRIDGMAN — A little piece of the Berrien County Youth Fair made its way to a church freezer Friday – or more accurately, a few wings.
Heidi Southard, lead volunteer for the Caring Cupboard at Woodland Shores Baptist Church in Bridgman, put out a call for pork bought from the fair on the pantry’s Facebook page.
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