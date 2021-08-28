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Natalie Freehling, 9, of Baroda, donates chickens to Heidi Southland at the Caring Cupboard in Bridgman on Friday.

 Don Campbell / HP staff

BRIDGMAN — A little piece of the Berrien County Youth Fair made its way to a church freezer Friday – or more accurately, a few wings.

Heidi Southard, lead volunteer for the Caring Cupboard at Woodland Shores Baptist Church in Bridgman, put out a call for pork bought from the fair on the pantry’s Facebook page.

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Heidi Southland, of the Caring Cupboard in Bridgman, accepts a selection of donated chickens Friday afternoon.
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The food pantry Caring Cupboard at the Woodland Shores Baptist Church in Bridgman, provides a variety of canned goods and fresh food for those in need.

Contact: jknot@TheHP.com, 932-0360, Twitter: @knotjuliana