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Don Campbell / HP file photo

BUCHANAN — Berrien County residents have one more chance this year to drop off unwanted household chemicals and materials.

The Community Recycling Event, which is organized by the county, will take place 9 a.m. to noon on Saturday at the Southeast Berrien County Landfill Recycling Center. The landfill is at 3200 Chamberlain Road in Buchanan.