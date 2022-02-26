BUCHANAN — Buchanan announced Friday the commitment of about $340,000 from the Niles-Buchanan Area Transportation Study and a Michigan Department of Transportation program to assist with the funding of the McCoy Creek’s Trail Extension.
The funding would extend the trail to River St. Joe Brewery at Flatwater Farms.
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