BUCHANAN — The final 2020 Berrien County Community Recycling Event will accept household chemicals and medications, hard foam or polystyrene, electronics, and personal documents for onsite shredding from 8 a.m.-noon on Saturday, Oct. 10, according to a news release.

The event will be at the Southeast Berrien County Landfill Recycling Center, 3200 Chamberlain Road, Buchanan. This event is drive-thru only, as participants must remain in their vehicle. It is for Berrien County residents only. No business waste will be accepted.