BUCHANAN — The final 2020 Berrien County Community Recycling Event will accept household chemicals and medications, hard foam or polystyrene, electronics, and personal documents for onsite shredding from 8 a.m.-noon on Saturday, Oct. 10, according to a news release.
The event will be at the Southeast Berrien County Landfill Recycling Center, 3200 Chamberlain Road, Buchanan. This event is drive-thru only, as participants must remain in their vehicle. It is for Berrien County residents only. No business waste will be accepted.
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm%96C6 :D 2 766 @7 S`_ A6C 4@>AFE6C >@?:E@C 2?5 Sa_ A6C E6=6G:D:@? – 5F6 2E E96 6G6?E] p== @E96C 2446AE65 :E6>D 2C6 4@==64E65 2E ?@ 492C86] s@?2E:@?D 2C6 2AAC64:2E65 2?5 2446AE65 E@ 96=A 567C2J 4@==64E:@? 4@DED] %9:D 6G6?E :D 36:?8 4@@C5:?2E65 3J E96 q6CC:6? r@F?EJ !2C<D s6A2CE>6?E 2?5 9@DE65 3J E96 $@FE962DE q6CC:6? r@F?EJ {2?57:== pFE9@C:EJ]k^Am
kAmp446AE65 9@FD69@=5 496>:42=D :?4=F56 =:BF:5D[ 4=62?6CD[ @:=D[ 2?5 496>:42=D 7C@> J@FC 82C286[ J2C5 2?5 82C56?[ H@C<D9@A[ 32D6>6?E[ F?56C E96 D:?<[ 2?5 :E6>D 7C@> J@FC >65:4:?6 423:?6E]k^Am
kAmtI2>A=6D :?4=F56 @:=\32D65 A2:?E[ FD65 >@E@C @:=[ 2?E:7C66K6[ 82D@=:?6[ A6DE:4:56D 2?5 J2C5 496>:42=D[ A@@= 496>:42=D[ F?H2?E65 A:==D[ >65:42= D92CAD[ 7=F@C6D46?E =:89E 3F=3D 2?5 EF36D[ 2?5 32EE6C:6D @7 2== D:K6D]k^Am
kAm{2E6I A2:?E H:== ?@E 36 2446AE65] !6@A=6 D9@F=5 6:E96C FD6 FA E96 =2E6I A2:?E[ C64J4=6 :E 2E p46 w2C5H2C6 :? $E] y@D6A9 @C $E6G6?DG:==6 7@C 2 766[ @C 5CJ :E @FE 2?5 A=246 :E :? H:E9 C68F=2C 9@FD69@=5 EC2D9]k^Am
kAmw2C5 7@2> @C A@=JDEJC6?6 :?4=F56D 7@2> 4@@=6CD[ 4FAD[ “E@\8@” 4@?E2:?6CD[ 688 42CE@?D[ 7@2> 3=@4< A24<28:?8[ 2?5 $EJC@7@2>] u@2> >FDE 36 4=62? 2?5 5CJ H:E9 ?@E9:?8 6=D6 2EE24965 E@ :E] !24<:?8 A62?FED 2?5 D@7E 7@2> H:== }~% 36 2446AE65]k^Am
kAmt=64EC@?:4D :?4=F56 2?JE9:?8 H:E9 2 4@C5 @C :E6>D E92E CF? @? 32EE6C:6D 7C@> 2 9@FD69@=5] %96C6 :D 2 766 @7 S`_ A6C 4@>AFE6C >@?:E@C 2?5 Sa_ A6C %'] ~E96C :E6>D 2C6 7C66 E@ 5C@A @77 2?5 :?4=F56 4@>AFE6C E@H6CD[ AC:?E6CD[ s's^'r# A=2J6CD[ A9@?6D[ A@H6C E@@=D[ G24FF> 4=62?6CD[ D>2== 2?5 =2C86 2AA=:2?46D[ 569F>:5:7:6CD[ 6E4]k^Am
kAms@4F>6?E D9C655:?8 D6CG:46D 2C6 7@C A2A6C 5@4F>6?ED 7C@> C6D:56?ED @?=J] #6>@G6 2?J A=2DE:4 @C >6E2= :E6>D DF49 2D rsD[ 3:?56CD[ 5:G:56CD[ 2?5 A=2DE:4 7@=56CD] $E2A=6D 2C6 ~z E@ =62G6 :?] s@4F>6?ED H:== 36 D9C65565 @?\D:E6]k^Am