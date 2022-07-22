web only
HP file photo

BUCHANAN — Police have released the name of a Berrien County Road Department worker who was killed Wednesday when he was hit by a vehicle.

Berrien Springs Oronoko Township Police Chief Paul Toliver said in an update Thursday the man who died was William “Mack” Isom, 57, of Baroda.

Contact: jswidwa@TheHP.com, 932-0359, Twitter: @HPSwidwa