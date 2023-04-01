COLOMA — Coloma Community Schools will receive nearly $100,000 in grants from the Berrien County Career and Technical Education to support programming, according to a news release Friday.
The grant comes during Explore Your Career Options Week, which the school district is calling “CelebraTE Week,” a time for students to identify their interests and prepare for their future endeavors, the release stated.
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