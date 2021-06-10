HARTFORD — The Hartford Strawberry Festival will return this weekend after a year off due to the COVID-19 pandemic.
The festival is sponsored by the Hartford Area Chamber of Commerce and will take place Friday, Saturday and Sunday throughout Ely Park and downtown Hartford.
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