SOUTH HAVEN — Like other school districts throughout Southwest Michigan, South Haven Public Schools officials monitor and update curriculum for students on a regular basis.
However, there hasn’t always been money available to implement those upgrades.
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