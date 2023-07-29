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Don Campbell / HP file photo

Sentences St. Joseph Manslaughter

Mark J. Barnes, 59, of Colby Street, Benton Harbor, 8-40 years in prison, credit for 217 days served, $1,466 in fines and costs and $1,200 in restitution for manslaughter, delivery of fentanyl to a woman causing death Sept. 7, 2022, in Benton Township.