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Dozens of sailboats dock at the Margaret B. Upton Arboretum in St. Joseph in 2014, during the Tri-State Regatta.

 Don Campbell / HP file photo

ST. JOSEPH — Events like Chalk the Block and the Tri-State Regatta will return to St. Joseph this summer as the city continues to navigate COVID-19 restrictions and precautions.

These events were approved this week by the St. Joseph City Commission, which previously gave a thumbs up to the return of other events that were canceled last year.

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Nate Baranowski of Chicago works on a mural during the 2018 Chalk the Block held in downtown St. Joseph.

Contact: jswidwa@TheHP.com, 932-0359, Twitter @HPSwidwa