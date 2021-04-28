ST. JOSEPH — Events like Chalk the Block and the Tri-State Regatta will return to St. Joseph this summer as the city continues to navigate COVID-19 restrictions and precautions.
These events were approved this week by the St. Joseph City Commission, which previously gave a thumbs up to the return of other events that were canceled last year.
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