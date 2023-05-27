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Don Campbell / HP file photo

ST. JOSEPH — Berrien County Trial Court Judge Charles LaSata on Friday resentenced Efran Paredes Jr. to life in prison with no chance for parole for the murder of Rick Tetzlaff in 1989.

Even though Paredes was only 15 when he committed the murder, LaSata said he was very mature and the evidence showed that he “committed the crime that he planned.”

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PAREDES

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Staff Writer at The Herald-Palladium