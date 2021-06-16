ST. JOSEPH — Royalton Township’s Board of Trustees voted to send a resolution to state Sen. Kim LaSata and state Rep. Pauline Wendzel opposing House Bill 4722.
According to Manager Steve Tilly, the board agreed to send the resolution to LaSata, R-Bainbridge Twp., and Wendzel, R-Watervliet, following Monday’s board meeting.
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