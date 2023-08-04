ST. JOSEPH — Early intervention can help prevent people with drug addictions from dying, and can help them stay out of jail, according to Berrien County Undersheriff Chuck Heit.
With that in mind, the sheriff’s office is asking Berrien County officials to consider supporting a Medication Assisted Treatment (MAT) program with money from the opioid settlement.
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