ST. JOSEPH — Sammie Davis told a Berrien County jury Wednesday he had nodded off while driving along Red Arrow Highway on Nov. 20, 2019, and had no idea he had hit a bicyclist with his car.
“I’d been sick for a day or two with a hard cough and I took either DayQuil or NyQuil in the morning,” he said. “I’m not sure which.”
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