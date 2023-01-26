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Don Campbell / HP file photo

ST. JOSEPH — Sammie Davis told a Berrien County jury Wednesday he had nodded off while driving along Red Arrow Highway on Nov. 20, 2019, and had no idea he had hit a bicyclist with his car.

“I’d been sick for a day or two with a hard cough and I took either DayQuil or NyQuil in the morning,” he said. “I’m not sure which.”

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DAVIS

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