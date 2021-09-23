STEVENSVILLE — The Lincoln Township Public Library announced it will open to the public one hour earlier, at 9 a.m., Monday through Friday, beginning Oct. 4.
According to a news release, the library’s current hours have been in place for more than 25 years.
kAmt2C=:6C E9:D J62C[ E96 =:3C2CJ DFCG6J65 A2EC@?D @? 9@H E96J 4@F=5 AC@G:56 2 36EE6C 6IA6C:6?46]k^Am
kAmp7E6C C6G:6H:?8 7665324< 7C@> E96 9@FCD @7 @A6C2E:@?[ =:3C2CJ @77:4:2=D D2:5 E96J 962C5 A2EC@?D H@F=5 =:<6 E96 4@?G6?:6?46 @7 2? 62C=:6C @A6?:?8]k^Am
kAm%96 =:3C2CJ 6IAC6DD65 :ED 8C2E:EF56 E@ 6G6CJ@?6 H9@ 7:==65 @FE E96 DFCG6J]k^Am
kAmpE 2 $6AE] `c {:?4@=? %@H?D9:A 3@2C5 >66E:?8[ y6DD:42 xD9>26=[ 5:C64E@C @7 E96 =:3C2CJ[ AC6D6?E65 E96 FA52E6]k^Am
kAmq@2C5 >6>36CD D2:5 C6D:56?ED H@F=5 @7E6? 4@>6 2?5 H2:E :? E96 E@H?D9:A 3F:=5:?8 E@ H2:E 7@C E96 =:3C2CJ E@ @A6?]k^Am
kAm%96 =:3C2CJ :D 2=D@ @776C:?8 2 $A2?:D9 DE@CJ E:>6[ 2 sF?86@?D U2>Aj sC28@?D 4=F3[ 2 $FA6C $>2D9 qC@D] E@FC?2>6?E 2?5 2 86?62=@8J D6DD:@? 5FC:?8 $6AE6>36C]k^Am
kAm%9@D6 :?E6C6DE65 42? =62C? >@C6 2E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^=:?4@=?E@H?D9:A=:3C2CJ]@C8Q E2C86ElQ03=2?<Qm=:?4@=?E@H?D9:A=:3C2CJ]@C8k^2mk^DA2?m @C 3J 42==:?8 E96 =:3C2CJ 2E cah\hdfd]k^Am