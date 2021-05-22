Abigail Elizabeth Moench
Bangor High School
kAm!2C6?EDi vC688 2?5 !6??J |@6?49k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i $@446C[ G@==6J32==[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ $EF56?E r@F?4:=[ $FA6C:?E6?56?E’D r@F?4:=[ !C@> r@>>:EE66[ H@C<65 4=62? 9@FD6D 2?5 2E &!$ DE@C6[ G@=F?E66C65 E@ 96=A J@F?86C DEF56?ED =62C? E@ A=2J G@==6J32==[ E2F89E 6=6>6?E2CJ\286 49:=5C6? 23@FE E96 8@?6 3@2C5:?8 AC@8C2>k^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di {2<6 |:49:82? r@==686’D D@?@8C2> AC@8C2> E@ 364@>6 2? F=EC2D@F?5 E649?:4:2?k^Am
k9bm%J=6C y] |66<Dk^9bm
k9cmq6?E@? w2C3@C w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi s@??:6 yC] 2?5 '@C?6EE |66<Dk^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i q6?E@? w2C3@C q@JD 2?5 v:C=D r=F3D *@FE9 @7 E96 *62C[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ 32D632==[ 32D<6E32==[ 7@@E32==[ q6?E@? w2C3@C z2AA2 {628F6[ H@C<D 2E |66<D r@?EC24E:?8 $6CG:46D[ G@=F?E66CD 2E G2C:@FD 49FC496D :? q6?E@? w2C3@C[ C625D 3@@<D E@ 6=6>6?E2CJ D49@@= DEF56?ED[ G@=F?E66C65 2E xC@?>2? %C:2E9=@?k^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di $EF5J 4:G:= 6?8:?66C:?8 2?5 >:?@C :? 3FD:?6DDk^Am
k9bm%J<62C:2 (] !2C92>k^9bm
k9cmq6?E@? w2C3@C w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?Ei %2>>J pFEC6Jk^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i !2CE:4:A2E65 :? r%t 4=2DD6D :?4=F5:?8 4F=:?2CJ 2CED 2?5 9@DA:E2=:EJ[ >65:2 4@>>F?:42E:@?D 2?5 H63 56G6=@A>6?E[ q6?E@? w2C3@C w:89 $49@@= xGJ %66?D[ H@C<D 2E (2=>2CE 2D 2 D2=6D 2DD@4:2E6k^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di $EF5J ?FCD:?8 2?5 4@D>6E@=@8Jk^Am
k9bm|2CD92== $4@EE |4u2C=2?5k^9bm
k9cmq6CC:6? $AC:?8D w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi q6E9 2?5 $4@EE |4u2C=2?5k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i u@@E32==[ 32D<6E32==[ EC24<[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ q6CC:6? r@F?EJ *@FE9 u2:C[ H@C<D 7@C ':==286 @7 q6CC:6? $AC:?8D[ G@=F?E66C65 2E EC24<[ 7@@E32== 2?5 32D<6E32== 42>AD[ 2?5 vC62E6C q6CC:6? $AC:?8D #64C62E:@? s6A2CE>6?Ek^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di pEE6?5 2 7@FC\J62C 4@==686 E@ 62C? 2 568C66 :? 6=64EC:42= 2?5 >6492?:42= 6?8:?66C:?8k^Am
k9bmy24@3 sF2?6 u@Ik^9bm
k9cmqC2?5JH:?6 w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi s@F8 2?5 v2:= u@Ik^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i z6J r=F3[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ E6??:D[ 32D<6E32==[ 32D632==[ 9:DE@CJ 4=F3[ H@C<65 2E p>6C:42? t28=6[ DF>>6C E649?@=@8J :?E6C?[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ z6J r=F3[ G@=F?E66C65 2E vC2?86C r@>>F?:EJ r9FC49 7@@5 5C@A[ @776C65 7C66 AC:G2E6 E6??:D :?DECF4E@Ck^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di &?564:565 36EH66? &?:G6CD:EJ @7 pC:K@?2 2?5 !6AA6C5:?6 &?:G6CD:EJj A=2?D E@ DEF5J 4@>AFE6C D4:6?46k^Am
k9bmz2: }6HE@? q234@4<k^9bm
k9cmqC:58>2? w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?Ei r@??:6 q234@4<k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i u:CDE #@3@E:4D[ strp[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ z6J r=F3[ $EF56?E $6?2E6[ "F:K q@H=[ 4C@DD 4@F?EJ[ EC24< 2?5 7:6=5[ G@=F?E66C65 H:E9 24E:G:E:6D DF49 2D H@C<:?8 2E >:55=6 D49@@= C@3@E:4D 4@>A6E:E:@?[ D6CG:?8 E96 6=56C=J 2?5 G6E6C2?D 2E 5:??6CD^3C62<72DED[ EFE@C J@F?86C DEF56?ED[ A2CE:4:A2E65 :? D49@@= C64J4=:?8 AC@8C2>k^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di &?:G6CD:EJ @7 |:49:82? E@ DEF5J 26C@DA246 6?8:?66C:?8k^Am
k9bmr92C:D |2C:6 {6>@:?6k^9bm
k9cmr@=@>2 w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi |2C< 2?5 z2C=2 {6>@:?6k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i q2?5[ 49@:C[ '2CD:EJ $:?86CD[ sC2>2 r=F3[ $EF56?E r@F?4:=[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ E6??:D[ A66C >6?E@C:?8[ H@CD9:A =6256C 2E 49FC49[ H@C<D 2E q:883J r@7766[ 42>A 4@F?D6=@C 2E $AC:?8 w:== 52J 42>AD[ H@C<D 2E r@=@>2^$E] y@D6A9 z~p[ {2<6 |:49:82? *@FE9 ~C496DEC2[ G@=F?E66C65 2E 3=@@5 5C:G6D[ EC2G6=65 E@ #@>2?:2 @? 2 J@FE9 >:DD:@?k^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di s2G6?A@CE &?:G6CD:EJ E@ DEF5J 3FD:?6DD 25>:?:DEC2E:@? 2?5 3FD:?6DD >2?286>6?Ek^Am
k9bm|25:D@? p=JDD2 |4"F:==2?k^9bm
k9cmr@=@>2 w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi {:?5D2J 2?5 p?5C6H |4"F:==2?k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i '@==6J32==[ 3@H=:?8[ EC24<[ $EF56?E r@F?4:=[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ >2C49:?8 32?5[ H@C<65 2E {2<6 |:49:82? w:==D v@=7 r=F3[ 323JD:EE6C 2?5 5@8D:EE6C[ G@=F?E66C65 D6CG:?8 7@@5 E@ G6E6C2?D 2?5 6=56C=J 2E D6?:@C 46?E6CDk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di }2G2= p4256>J[ r@2DE vF2C5 p4256>J @C &?:G6CD:EJ @7 |:49:82? E@ DEF5J A@=:E:42= D4:6?46 @C 26C@DA246 6?8:?66C:?8k^Am
k9bm%2D96F?2 {2D96J2 |2JDk^9bm
k9cmr@F?ECJD:56 p4256>Jk^9cm
kAm!2C6?EDi %@:BF:D92 w6?CJ 2?5 t5>@? |2JDk^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i $EF56?E 8@G6C?>6?E[ G@==6J32==[ p4256>:4 p==\$E2E6[ D@7E32==[ 4966C=625:?8[ 32D<6E32==[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ H@C<D 2E |4s@?2=5’D[ G@=F?E66C65 2E dz C246D[ 2?5 2E 27E6C\D49@@= 7F?5C2:D6CD 2?5 82>6Dk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di t2C? 2 !9]s][ 364@>:?8 2 496>:42= 6?8:?66C @C >65:4:?2= 496>:DEk^Am
k9bmtE92? |:4926= |2<@HD<:k^9bm
k9cms642EFC w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi |:4926= 2?5 ':4<: |2<@HD<:k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i q2D632==[ 32D<6E32==[ 7@@E32==[ H@C<D H:E9 72E96C 2D 2 =2?5D42A6C 5FC:?8 DF>>6C[ G@=F?E66C65 E9C@F89 }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ 2E 7@@5 32?<D[ t2DE6C 688 9F?ED 2?5 7@@5 5C:G6D[ $EF56?E r@F?4:=k^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di u:?:D9 2DD@4:2E6 568C66 2E $@FE9H6DE6C? |:49:82? r@==686 2?5 H@C< :? E96 EC256Dk^Am
k9bm|24<6?K:6 p=6I:D |:==H@C5k^9bm
k9cms642EFC w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi p>36C 2?5 v2CJ !96=ADk^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i q2D<6E32==[ 32?5[ "F:K q@H=[ $4:6?46 ~=J>A:25[ H@C<D 2E uC@DEJ q@J[ {6@ r=F3[ v:C= $4@FED[ G@=F?E66C65 C6G2>A:?8 {2HC6?46 !2C<[ #65 r2?6 (66< 7@C {:@?D r=F3[ =F?49\:? 7@C q:== r@?<=:?[ |@E96C’D s2J q2?BF6E 2E {2HC6?46 &?:E65 |6E9@5:DE r9FC49[ 96=A:?8 6=56C=J H:E9 J2C5 H@C< 2?5 C@@7 C6A=246>6?Ek^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di p5C:2? r@==686 E@ 62C? 2 32496=@C’D 568C66 :? 3:@=@8J H:E9 2 >:?@C :? 3FD:?6DDk^Am
k9bm|2D@? v6C2=5 sK2<@H:4k^9bm
k9cms@H28:24 &?:@? w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi |2C< sK2<@H:4 2?5 s63@C29 |2DE6C>2?k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i |2C49:?8 32?5[ 4@?46CE 32?5[ ;2KK 32?5[ A6A 32?5[ wF>2?:E:6D r=F3[ #@3@E:4D[ H@C<65 2D 2? F>A:C6 2?5 2E !:KK2 wFE[ G@=F?E66C65 2E x>>2?F6= {FE96C2? r9FC49[ G@=F?E66C65 2E G242E:@? q:3=6 D49@@= :? $:DE6C {2<6Dk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di &?:G6CD:EJ @7 |:49:82? – s62C3@C? E@ 62C? 2 32496=@C’D 568C66[ @C 8C62E6C[ H9:=6 DEF5J:?8 2?E9C@A@=@8J 2?5 64@?@>:4Dk^Am
k9bmp=:D@? vC246 u6CCJk^9bm
k9cmt2F r=2:C6 w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi %9@>2D 2?5 z6==66 u6CCJk^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i '@==6J32==[ D@7E32==[ DEF56?E 8@G6C?>6?E[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ 92D H@C<65 2E p>2?52 q2<6D9@A U2>Aj u2C> |2C<6E[ |4s@?2=5’D 2?5 |2:? $EC66E qFC86CD 2?5 x46 rC62>[ 92D G@=F?E66C65 2E 7@@5 5C:G6[ C2<6D =62G6D :? E96 4@>>F?:EJ 2?5 96=A65 H:E9 G6E6C2?D AC@8C2>Dk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di u:?:D9 2DD@4:2E6 568C66 2E $@FE9H6DE6C? |:49:82? r@==686j EC2?D76C E@ vC2?5 '2==6J $E2E6 &?:G6CD:EJ 7@C AC6\>65 DEF5:6D[ t?8=:D9 2?5 9:DE@CJk^Am
k9bm%H2? s] $A6?46C yC]k^9bm
k9cmt2F r=2:C6 w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi %H2? 2?5 s2?:42 $A6?46Ck^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@= 24E:G:E:6Di u@@E32==[ 32D<6E32==[ EC24< 2?5 7:6=5[ 96=AD H:E9 DA@CED 82>6D H96? ?@E A=2J:?8^AC24E:4:?8[ 96=AD 2E q6?E@? w2C3@C $EC66E |:?:DECJk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di t2C? 2 568C66 :? 244@F?E:?8k^Am
k9bm{F:D r2C=@D q2C46?2Dk^9bm
k9cmw2CE7@C5 w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi {F:D q2C46?2D 2?5 |2C:2 !6C6Kk^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i &AH2C5 q@F?5[ px|$\q[ A@H6C=:7E:?8[ 4C@DD 4@F?ECJ[ EC24<[ w2CE7@C5 r2C66C pDD@4:2E:@?[ G@=F?E66C65 2E 7@@5 5C:G6 2E =@42= 49FC49[ 6=6>6?E2CJ 2CE D9@H 2?5 6=6>6?E2CJ 32D632== 82>6Dk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di &?:G6CD:EJ @7 |:49:82? E@ DEF5J 6?8:?66C:?8[ =:<6=J >6492?:42= 6?8:?66C:?8k^Am
k9bmt>>2 y6H6== (636Ck^9bm
k9cmw2CE7@C5 w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi y@? 2?5 y2>:6 (636Ck^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ D:56=:?6 4966C=625:?8[ 4@>A6E:E:G6 4966C=625:?8[ 32?5[ 4@=@C 8F2C5[ EC24< 2?5 7:6=5[ $4:6?46 ~=J>A:25[ $EF56?E r@F?4:=[ 4=2DD AC6D:56?E[ H@C<65 2E $FC72C: y@6’D[ rz r2E6C:?8 2?5 s2:CJ "F66?[ G@=F?E66C65 2E G6E6C2? 4=@E9:?8 2?5 A6CD@?2= 42C6 :E6> 5C:G6 2?5 w2CE7@C5 !F3=:4 {:3C2CJ w2==@H66? q2D9[ @C82?:K65 %92?<D8:G:?8 7@@5 32D<6ED H:E9 {:@?D r=F3[ H@C<65 4@?46DD:@? 2E 32D632==^D@7E32== 82>6Dk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di pEE6?5 2 7@FC\J62C F?:G6CD:EJ E@ 62C? 32496=@C’D 568C66[ DEF5J:?8 ADJ49@=@8J 2?5 7@C6?D:4 ADJ49@=@8Jk^Am
k9bm%J=6C p?5C6H r@2E6Dk^9bm
k9cm{2<6D9@C6 w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi tC:4 2?5 $E6A92?:6 r@2E6Dk^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i z6J r=F3[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ E6??:D[ $4:6?46 ~=J>A:25[ |2E9 2?5 $4:6?46 r6?E6C[ DEF56?E >6?E@C[ 2DEC@\A9@E@8C2A9J[ G@=F?E66C65 2E C@25D:56 4=62? FA[ >256 3=2?<6ED 7@C w@DA:46[ 96=A65 4=62? (2CC6? sF?6D $E2E6 !2C<[ 27E6C\D49@@= EFE@Ck^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di &?:G6CD:EJ @7 |:49:82? E@ DEF5J A9JD:4D 2?5 >2E9k^Am
k9bm{2CD (:==:2> $2>F6=k^9bm
k9cm{2<6D9@C6 w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi qC:2? 2?5 yF=:6 $2>F6=k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i z6J r=F3[ $4:6?46 ~=J>A:25[ $EF56?E r@F?4:=[ r=2DD r@F?4:=[ D@446C[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ J@FE9 D@446C C676C66[ H@C<65 2E w@@A=2 uC@K6? *@8FCE[ G@=F?E66C65 2E xC@?>2? $E66=9625 %C:2E9=@?[ q=2?<6E qC:8256[ C@25D:56 4=62?FA[ (2CC6? sF?6D :?G2D:G6 DA64:6D 4=62?FAk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di |:49:82? $2E6 &?:G6CD:EJ E@ DEF5J 24EF2C:2= D4:6?46k^Am
k9bm{:=J $@7:2 #@K6G6=5k^9bm
k9cm{2HC6?46 w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi q6E9 2?5 vC68 #@K6G6=5k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i '@==6J32==[ $EF56?E r@F?4:=[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ s:G6CD:EJ r=F3[ "F:K q@H=[ p4256>:4 r92==6?86[ $4:6?46 ~=J>A:25[ yF?:@C uC:6?5D @7 '2? qFC6? s:DEC:4E {:3C2CJ[ }6IE {6G6= !6C7@C>2?46 G@==6J32== 4=F3[ G@=F?E66C65 2E 3=@@5 5C:G6 2?5 4@>>F?:EJ 4=@D6E 6G6?ED[ 42<6 C277=6D 2?5 4@2E 5C:G6D[ >:55=6 D49@@= 2DD:DE2?E G@==6J32== 4@249k^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di ~=:G6E r@==686 E@ DEF5J 6I6C4:D6 D4:6?46 H:E9 2 >:?@C :? $A2?:D9[ H9:=6 A=2J:?8 G@==6J32==k^Am
k9bmt>:=J z2E96C:?6 z6C=:<@HD<6k^9bm
k9cm|:49:82? {FE96C2? w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi |2C4 2?5 z2C6? z6C=:<@HD<6k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i '@==6J32==[ 32D<6E32==[ D@7E32==[ DEF56?E 2>32DD25@C[ $EF56?E r@F?4:=[ 4@?46CE 49@:C[ 4=2DD @77:46C[ 92D H@C<65 2E z6C=6J’D pFE@ $2=6D[ rz r2E6C:?8[ q:I3J u2C>D 2?5 |2:? $EC66E qFC86CD[ !:KK2 2?5 x46 rC62>[ G@=F?E66C65 2E q6CC:6? r@F?EJ *@FE9 u2:C 2?5 {:89E9@FD6 pEE:4k^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di r@?4@C5:2 &?:G6CD:EJ (:D4@?D:? E@ DEF5J 244@F?E:?8k^Am
k9bmp3:82:= y@J46 uCF<k^9bm
k9cm}:=6D w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi y2>6D 2?5 y@J46 uCF<k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i sF2= 6?C@==>6?E 2E {2<6 |:49:82? r@==686[ }:=6D uup[ D@446C[ 492CE6C65 2?5 AC6D:565 @G6C 5:DEC:4E %FC?:?8 !@:?E &$p 492AE6C[ !2C=:2>6?E2CJ !C@465FC6D E62>[ H@C<65 2E |:=2?@D %2<6 ~FE !:KK2[ $F?52J D49@@= E62496C[ 96=A65 D6CG6 5:??6C 7@C w@A6 |:?:DECJk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di w:==D52=6 r@==686 @C $E] |2CJ’D r@==686 E@ DEF5J AC6\=2Hk^Am
k9bmz2=63 |:4926= ~EEk^9bm
k9cm}:=6D w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi z6G:? 2?5 p>J ~EEk^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i q2?5[ ;2KK 32?5[ D49@@= >FD:42=D 2?5 A=2JD[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ $4:6?46 ~=J>A:25[ q!p[ DF>>6C C6D62C49 :?E@ 496>:42= D6?D@CD 7@C 7@@5 DA@:=286 2E p?5C6HD &?:G6CD:EJ[ G@=F?E66C65 2E $@FE9 q6?5 2?:>2= C6D4F6 2?5 7@C ?F>6C@FD 24E:G:E:6D E9C@F89 9:89 D49@@=[ 5F2= 6?C@==>6?E 2E {2<6 |:49:82? r@==686 2?5 p?5C6HD &?:G6CD:EJk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di &?:G6CD:EJ @7 |:49:82? @C }@CE9H6DE6C? &?:G6CD:EJ E@ DEF5J 3:@>65:42= D4:6?46k^Am
k9bmp?86=:?2 |:496==6 !6?2k^9bm
k9cm}:=6D w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi qC6?52 2?5 y@D6A9 !6?2k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i r=2DD @77:46C[ $EF56?E r@F?4:=[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ J62C3@@<[ z6J r=F3[ r@F?E6CA@:?ED[ E6??:D[ 2?E:\C24:D> 25G:D@CJ 4@F?4:=[ H@C<65 2E (:?8D tE4][ >6?E@C65 2E $F>>6C |J (2J[ 96=A65 2E *|rp %92?<D8:G:?8 #F?[ $EF77\2\3FD H:E9 $EF56?E r@F?4:=[ 7C6D9>2? 4=2DD E@FCD 2?5 @C:6?E2E:@?[ D2?8 H:E9 r@F?E6CA@:?ED 2E ?FCD:?8 9@>6D 2?5 >256 3=2?<6ED[ 96=A65 H:E9 7@@5 32?< E9C@F89 $E] |2CJ’D[ 96=A65 >2<6 7=2D942C5D 7@C 6=6>6?E2CJ DEF56?EDk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di }6H *@C< &?:G6CD:EJ E@ DEF5J ;@FC?2=:D>k^Am
k9bmp:56? !6E6C q6EE:8k^9bm
k9cm#:G6C '2==6J w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi |:<6 2?5 r2C2 q6EE:8k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i v@=7[ E962E6C[ 32?5[ 49@:C[ "F:K q@H=[ sF?6D r=F3 4255:6[ J@FE9 =6256C 2E $2HJ6C w:89=2?5D r9FC49[ A:2?@ =6DD@?D^A6C7@C>2?46Dj 32D<6E32==[ G@==6J32==[ E6??:D H:E9 7C:6?5D[ J@FE9 82C286 D2=6 G@=F?E66C[ AC@;64E:@?:DE 2?5 D@F?5 >:I6C 2E $2J6C w:89=2?5D[ H@CD9:A E62> A:2?:DE[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di |:49:82? $E2E6 &?:G6CD:EJ E@ DEF5J >FD:4 4@>A@D:E:@?^AC@5F4E:@?k^Am
k9bm%2J=@C #6?26 '@=DE@C7k^9bm
k9cm#:G6C '2==6J w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi {@C: 2?5 %:> '@=DE@C7k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i $EF56?E r@?8C6DD[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ '2CD:EJ r=F3[ 5C2>2^E962E6C[ 4C@DD 4@F?EJ[ G@==6J32==[ 32D<6E32==[ EC24< 2?5 7:6=5[ D@7E32==[ 32?5[ 49@:C[ H@C< 2E vC66?3FD9 qC6H:?8 r@[ G@=F?E66CD 2E 49FC49[ D:?8D @? H@CD9:A E62>[ 96=AD H:E9 $F?52J D49@@=[ >:DD:@? EC:AD[ 4@>>F?:EJ D6CG:46 AC@;64EDk^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di &?564:565 @? F?:G6CD:EJj >2J DEF5J DA@CED >2?286>6?E[ 2=D@ :?E6C6DE65 :? >2E9 2?5 D4:6?46k^Am
k9bmz6G:? s2 (2?8k^9bm
k9cm$E] y@D6A9 w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi y:9@?8 (2?8 2?5 (6: %2?k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i r92>36C @C496DEC2[ ux#$% #@3@E:4D[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ |2E9 r=F3[ E6??:D[ |@?52J |FD:42= r=F3[ 2DD:DE2?E A286 2E |2F5 !C6DE@? !2=6?D<6 |6>@C:2= {:3C2CJ[ {2<6 |:49:82? *@FE9 ~C496DEC2[ A=2J65 G:@=:? 7@C C6D:56?ED 2E E96 (9:E4@>3 E9C@F89 |@?52J |FD:42= r=F3k^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di {62?:?8 E@H2C5 &?:G6CD:EJ @7 |:49:82? E@ DEF5J 4@>AFE6C D4:6?46k^Am
k9bmw2:=6J vC246 r@A6>2?k^9bm
k9cm$@FE9 w2G6? w:89 $49@@=k^9cm
kAm!2C6?EDi $E6A92?:6 2?5 r=62=2?5 r@A6>2?k^Am
kAmtIEC24FCC:4F=2C^D49@@=i $EF56?E r@F?4:=[ 5C2>2E:4 2CED[ }2E:@?2= w@?@C $@4:6EJ[ !66C E@ !66C[ 49@:C[ J62C3@@<[ H@C<D 2E q2C56?’D u2C> |2C<6E[ v:C= $4@FED[ 96=AD 2E qF>3=636CCJ p4C6D[ 4@>>F?:EJ D6CG:46 E9C@F89 v:C= $4@FED[ D2?8 2E ?FCD:?8 9@>6D 7@C r9C:DE>2D[ J@FE9 >6?E@Ck^Am
kAmuFEFC6 A=2?Di (6DE6C? |:49:82? &?:G6CD:EJ E@ >2;@C :? 4C:>:?2= ;FDE:46 2?5 >:?@C :? ADJ49@=@8Jk^Am