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Matías Soto, director of the Office of Innovation & Entrepreneurship, presents a seminar on innovation in Garber Auditorium at Chan Shun Hall.

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BERRIEN SPRINGS — The Andrews University Office of Innovation & Entrepreneurship is holding Innovation Week, which will take place from March 27 to April 1.

The week will feature a variety of events and activities, some of which will be open to the public.