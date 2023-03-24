BERRIEN SPRINGS — The Andrews University Office of Innovation & Entrepreneurship is holding Innovation Week, which will take place from March 27 to April 1.
The week will feature a variety of events and activities, some of which will be open to the public.
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