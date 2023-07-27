BENTON HARBOR — The Benton Harbor Arts Association is celebrating the local arts community at the July Arts in the Park on July 28. This summertime monthly event features local artist’s booths, music, food trucks, kids activities and more on the last Friday of the month from 6-9 p.m. in the heart of The Benton Harbor Arts District.

The July 28 event includes music by Hunter Vincek, La Chula and Water & Wheat food trucks and kids’ activities by The Benton Harbor Public Library.