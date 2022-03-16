Wings: American Legion Post 331, 4241 Legion St., Bridgman, will serve wings from 5-7 p.m. tonight. Prices will vary. Each meal includes celery, and barbecue, ranch, blue cheese or hot sauce. Burgers: American Legion Post 518, 4789 Weechik Road, New Troy, will have a hamburger night from 5-8 p.m. tonight. Cost will be $7 for a burger, fries, salad and dessert; or $8 for a burger, onion rings, salad and dessert. Dine in or carry out. Order upon arrival, or call ahead at 426-3542.
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Breakfasts and Banquets runs on Wednesdays. The deadline is the preceding Wednesday at noon. Civic groups sponsoring fundraising meals, classes or other food-related events can email information to
focus@TheHP.com.