HARTFORD — Hartford Public Library will participate in this year’s Great Lakes Great Apple Crunch.
Visit the library at 12 Church St. between 10 a.m. and 5 p.m. Thursday for free apples, free recipes, apple crafts and free apple cider. The library also will have information about u-picks, corn maizes and farm markets.
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