Well, June went by fast. It was full of more social distancing, discourse on race in American, and a tease of temperatures above 80 degrees.
Now off to July, where we have plenty of opportunities to celebrate the small, simple, things in life while also staying 6 feet apart.
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Alexandra Newman is a staff writer for The Herald-Palladium.