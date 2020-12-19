Road to Life Church, 3800 Niles Road, St. Joseph, will worship at 4, 5:30 and 7 p.m. Christmas Eve.
Woodland Shores Baptist Church, 3555 Shawnee Road, Bridgman, will worship at 5:30 p.m. Christmas Eve in person and via its Facebook page. For more information, visit wsbchurch.com.
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