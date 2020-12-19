Christ Lutheran

Christ Lutheran Church on Cleveland Avenue in Stevensville is decorated with Christmas lights.

 Photo provided

Road to Life Church, 3800 Niles Road, St. Joseph, will worship at 4, 5:30 and 7 p.m. Christmas Eve.

Woodland Shores Baptist Church, 3555 Shawnee Road, Bridgman, will worship at 5:30 p.m. Christmas Eve in person and via its Facebook page. For more information, visit wsbchurch.com.

Church Notes is a free listing, published each weekend as a public service. Announcements are due by noon Wednesday. The editor reserves the right to edit for space and style. Incomplete information may not be published. First and last names should be furnished. Pictures submitted should include names of those shown. Send items to: Church Notes, The Herald-Palladium, P.O. Box 128, St. Joseph, MI 49085; or email to focus@TheHP.com. Items should include a daytime phone number.