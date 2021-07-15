THREE OAKS — The Dale Prasco Trio will perform a free concert in Three Oaks on July 30.
The 7 p.m. show on the Spring Creek Stage at the School of American Music’s Arts & Education Center, 14 Maple St., will showcase Prasco on guitar, Charles “Rick” Heath IV on drums and Ron Hall on bass guitar.
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