BENTON HARBOR — The Economic Club of Southwestern Michigan Speaker Series and the Krasl Art Center will present “Creative Expression: Why the Arts Matter in Times of Crisis” at 7 p.m. Oct. 29.
Author and arts marketing expert Donna Walker-Kuhne will speak during the virtual event.
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