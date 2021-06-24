THREE OAKS — The Harbor Country Singers will feature popular Broadway songs during their next singalong at 6:30 p.m. July 13.
The event will be held on the School of American Music’s Spring Creek Stage, 14 Maple St., behind the Arts & Education Center. The rain date will be July 20 at the same time.
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