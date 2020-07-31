ST. JOSEPH — The Heritage Museum and Cultural Center, 601 Main St., plans to recognize the owner of a house or commercial building in Southwest Michigan that has been restored to honor its architectural significance.
Primary consideration will be given to exterior restoration in terms of materials, massing, fenestration and colors, according to a news release.
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