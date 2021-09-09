‘Shakespeare 101’ set for Sunday afternoon
PULLMAN — The South Haven Theatre Series season will continue at 2 p.m. Sunday with “Shakespeare 101.”
kAm%96 kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]A4D92<6DA62C6]4@>Q E2C86ElQ03=2?<Qm!:86@? rC66< $92<6DA62C6 r@]k^2mk^DA2?m H:== A6C7@C> D46?6D 7C@> >F=E:A=6 (:==:2> $92<6DA62C6 A=2JD :? E96 32C? 2E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]:?:D7C666G6?ED]4@>Q E2C86ElQ03=2?<Qmx?:D7C66 u2C> #6D@CEk^2mk^DA2?m[ `_fb ea?5 $E][ r2D4@ %@H?D9:A]k^Am
kAm“$92<6DA62C6 `_`” 762EFC6D D46?6D 7C@> “w6?CJ '[” “%96 %6>A6DE[” “%96 |6C492?E @7 '6?:46[” “#@>6@ 2?5 yF=:6E[” “|2436E9” 2?5 “p |:5DF>>6C }:89E’D sC62>[” 2D H6== 2D =:G6 >FD:4]k^Am
kAm%96 9@FC=@?8 AC@8C2> :D A6C764E 7@C 72>:=:6D[ 244@C5:?8 E@ 2 ?6HD C6=62D6[ 3642FD6 !:86@? rC66<’D 24E@CD 2C6 D<:==65 2E >2<:?8 $92<6DA62C6 6?E6CE2:?:?8 7@C $92<6DA62C6 =@G6CD 2?5 E9@D6 =6DD 72>:=:2C H:E9 9:D H@C<D]k^Am
kAmpF5:6?46 >6>36CD 2C6 FC865 E@ H62C 7246 >2D<D 7@C 6G6CJ@?6’D AC@E64E:@?]k^Am
kAm%:4<6ED 2C6 S`d[ 2?5 DEF56?ED 2C6 7C66] %:4<6ED 42? 36 AFC492D65 @?=:?6 2E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^D@FE992G6?E962EC6D6C:6D]@C8Q E2C86ElQ03=2?<QmD@FE992G6?E962EC6D6C:6D]@C8k^2mk^DA2?m @C 2E E96 5@@C]k^Am
kAms@@CD H:== @A6? 2E `ib_ A]>][ 3FE 2EE6?566D 42? 2CC:G6 62C=:6C E@ DEC@== E96 8C@F?5D]k^Am
k9bm%2=< G:2 +@@> H:E9 ‘r@>>@? %9C625’ 2CE:DEDk^9bm
kAm$~&%w wp't} — pE ``ib_ 2]>] uC:52J[ E96 $@FE9 w2G6? r6?E6C 7@C E96 pCED H:== 9@DE 2 G:CEF2= E2=< H:E9 7:G6 2CE:DED 762EFC65 :? :ED 4FCC6?E 6I9:3:E[ “r@>>@? %9C625]”k^Am
kAm%96 2CE:DED H:== 5:D4FDD E96 E96>6 2?5 :?DA:C2E:@?D 7@C E96 6I9:3:E:@?[ H9:49 CF?D E9C@F89 $6AE] ad 2E E96 2CE 46?E6C[ e__ !9@6?:I $E]k^Am
kAm!2CE:4:A2E:?8 :? E96 E2=< H:== 36i 6I9:3:E 4FC2E@C !2@=2 vC24:52 @7 $E] y@D6A9j ':@=6E2 w6C?2?56K[ ;@:?:?8 7C@> |@?E6CC6J[ |6I:4@j z2C6? s2?2 r@96?[ ;@:?:?8 7C@> r9:428@j {F4:2 r2=56C@? pCC:6E2[ 2=D@ ;@:?:?8 7C@> r9:428@j 2?5 $E6A9 ~C@K4@[ ;@:?:?8 7C@> $E@4<9@=>]k^Am
kAm%@ C68:DE6C 7@C E96 +@@> E2=<[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^3:E]=J^bK(w++6Q E2C86ElQ03=2?<Qm3:E]=J^bK(w++6k^2mk^DA2?m] p7E6C C68:DE6C:?8[ 2EE6?566D H:== C646:G6 2 4@?7:C>2E:@? 6>2:= H:E9 :?7@C>2E:@? 23@FE 9@H E@ ;@:? E96 >66E:?8]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^HHH]D@FE992G6?2CED]@C8Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]D@FE992G6?2CED]@C8k^2mk^DA2?m]k^Am
k9bm%:4<6ED 2G2:=23=6 7@C ‘$42C65 $4C:AE=6DD %@FC’k^9bm
kAmqt}%~} wp#q~# — pC>65 H:E9 ?@E9:?8 3FE E96:C D92CA H:E[ “(9@D6 {:?6 :D :E p?JH2Jn” DE2CD r@=:? |@49C:6 2?5 qC25 $96CH@@5 H:== G:D:E $@FE9H6DE |:49:82? ?6IE >@?E9]k^Am
kAm“%96 $42C65 $4C:AE=6DD %@FC” H:== DE@A 2E %96 |6?56= r6?E6C[ afdd t] }2A:6C pG6][ 2E g A]>] ~4E] ab]k^Am
kAm%:4<6ED[ H9:49 2C6 ?@H @? D2=6[ C2?86 7C@> Sbc E@ Sdg] u@C E:4<6ED[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]E96>6?56=46?E6C]4@>Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]E96>6?56=46?E6C]4@>k^2mk^DA2?m @C 42== E96 3@I @77:46 2E haf\gf__[ @AE:@? `]k^Am
kAm|@49C:6 2?5 $96CH@@5 H:== :>AC@G:D6 >2E6C:2= 7C@> 2F5:6?46 DF886DE:@?D 2?5 A2CE:4:A2E:@? 5FC:?8 E96 :?E6C24E:G6 D9@H]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEADi^^4@=:?2?53C25D9@H]4@>Q E2C86ElQ03=2?<Qm4@=:?2?53C25D9@H]4@>k^2mk^DA2?m]k^Am
kAmu246 >2D<D H:== 36 C6BF:C65 7@C 2== 2EE6?566D[ C682C5=6DD @7 G244:?2E:@? DE2EFD]k^Am
k9bm|2J tC=6H:?6 4@?46CE C6D4965F=65 7@C ’aak^9bm
kAmqt}%~} wp#q~# — |2J tC=6H:?6[ E96 @A6?:?8 A6C7@C>6C :? %96 |6?56= r6?E6C’D {:G:?8 #@@> $6C:6D[ 92D 564:565 E@ C6D4965F=6 96C $6AE6>36C D9@H 2E {2<6 |:49:82? r@==686 3642FD6 D96 92D 2? F?G244:?2E65 49:=5 2E 9@>6[ 244@C5:?8 E@ 2 ?6HD C6=62D6]k^Am
kAmw6C 4@?46CE 92D 366? C6D6E 7@C f A]>] |2C49 `g]k^Am
kAm%:4<6ED AFC492D65 7@C E96 $6AE] `h D9@H H:== 36 9@?@C65 @? |2C49 `g] }@ 7FCE96C 24E:@? :D C6BF:C65 3J E:4<6E 9@=56CD H9@ H:D9 E@ 2EE6?5 @? |2C49 `g]k^Am
kAm%9@D6 D66<:?8 2 C67F?5 @C 4C65:E 42? 4@?E24E %96 |6?56= r6?E6C 3@I @77:46 3J 42==:?8 haf\gf__[ @AE:@? `[ @C G:2 6>2:= 2E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ>2:=E@i3@I@77:46o=2<6>:49:82?4@==686]65FQ E2C86ElQ03=2?<Qm3@I@77:46o=2<6>:49:82?4@==686]65Fk^2mk^DA2?m]k^Am
kAm%:4<6ED 7@C E96 D9@H 2C6 2G2:=23=6 @?=:?6 2E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]E96>6?56=46?E6C]4@>^6G6?EDQ E2C86ElQ03=2?<QmHHH]E96>6?56=46?E6C]4@>^6G6?EDk^2mk^DA2?m 2?5 3J 42==:?8 E96 3@I @77:46]k^Am
k9bmq64<H:E9 A@DEA@?6D ‘%96 ~FE8@:?8 %:56’k^9bm
kAms~(pvxpr — %96 q64<H:E9 %962EC6 r@][ H9:49 H2D D6E E@ @A6? “%96 ~FE8@:?8 %:56” E@?:89E :? s@H28:24[ :?DE625 92D A@DEA@?65 E96 AC@5F4E:@?]k^Am
kAm“sF6 E@ 2? F?7@C6D66?[ ?@?\r~'xs\C6=2E65 962=E9 :DDF6 H:E9:? E96 AC@5F4E:@?[ H6 C68C6E E92E H6 92G6 E@ :?567:?:E6=J A@DEA@?6 ‘%96 ~FE8@:?8 %:56[’” E96 E962E6C DE2E65 :? 2 ?6HD C6=62D6]k^Am
kAm%96 E962E6C’D ?6IE D9@H[ “s62E9EC2A” 3J xC2 {6G:?” :D DE:== D4965F=65 E@ @A6? :? s646>36C]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== fga\fedb @C G:D:E kDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]364<H:E9E962EC6]4@>Q E2C86ElQ03=2?<QmHHH]364<H:E9E962EC6]4@>k^2mk^DA2?m]k^Am