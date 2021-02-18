Nominate local history heroes now
BERRIEN SPRINGS — The Berrien County Historical Association is accepting nominations for the Frank J. Ward History Hero Award.
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