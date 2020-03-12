Spears to talk about book at library
THREE OAKS — Local author Tammy Spears will visit Three Oaks Township Public Library, 3 N. Elm St., at 11 a.m. March 21 with her book of inspirational poetry, “Flutter of an Eye.”
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