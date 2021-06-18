Federal employees to meet on Tuesday
ST. JOSEPH — Southwest Michigan Chapter 572 of the National Active and Retired Federal Employees Association will meet at 5 p.m. Tuesday.
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