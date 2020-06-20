Reunion canceled
BUCHANAN — The annual Buchanan Area Rural School Reunion has been canceled because of COVID-19.
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