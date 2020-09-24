Noir to talk about haunted Great Lakes
BRIDGMAN — Bridgman Public Library will host a Zoom program with Shetan Noir at 6:30 p.m. Oct. 6.
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