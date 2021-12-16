Russian ballet cancels LMC show
BENTON HARBOR — The Russian National Ballet’s presentation of Swan Lake scheduled for Feb. 4 at The Mendel Center has been canceled.
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