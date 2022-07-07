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Ole Harv & The Blues Katz will play at the third annual American Music Festival.

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Music Fest set for July 23 in Three Oaks

THREE OAKS — The School of American Music will host its third annual American Music Festival from noon-5:30 p.m. July 23.

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