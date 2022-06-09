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“Bee Balm and Hummingbird Clearwing Moth,” a watercolor work by Heeyoung Kim, will be among Kim’s artwork on display at Fernwood Botanical Garden during “Botanicals, Wildflowers & Garden Delights.”

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Fernwood to feature botanical artist

NILES — Fernwood Botanical Garden and Nature Preserve will open a new exhibit this weekend in the Clark Art Gallery.

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Safell Gardner’s “Sankofa, 2017” is among the sculptures on display outside the Box Factory for the Arts during “New Biennial: 2022 Invitational.”