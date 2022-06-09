Fernwood to feature botanical artist
NILES — Fernwood Botanical Garden and Nature Preserve will open a new exhibit this weekend in the Clark Art Gallery.
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