This winter, when my wife and I were brainstorming summer vacation destinations, I suggested a trip to Iowa.
As you might recall, she was skeptical there’d be enough things for the kids to do, but I was able to sweet-talk her into the trip.
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