This winter, when my wife and I were brainstorming summer vacation destinations, I suggested a trip to Iowa.

As you might recall, she was skeptical there’d be enough things for the kids to do, but I was able to sweet-talk her into the trip.

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Little Cubs Field in Freeport, Ill., includes a lot of touches to make it look like Wrigley Field, including brick walls, ivy and a replica scoreboard.
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Features Editor Andy Steinke takes his turn atop the mound at the Field of Dreams in Dyersville, Iowa.
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At the Field of Dreams, nothing on the baseball field is off limits, even the outfield cornfield.
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Iowa Cubs infielder Levi Jordan dives into third base with a triple during a game against the Buffalo Bisons on July 14.

Andy Steinke is features editor at The Herald-Palladium. Email him at asteinke@TheHP.com.