BENTON HARBOR — Twenty-six years ago, Lee Kirksy, known as Mr. Lee, started a gathering at Jean Klock Park.
“I wanted to start the biggest Midwest beach party, coming from six states,” Lee said. “I wanted to fellowship so we don’t have to (only) see each other at repasses and funerals.”
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