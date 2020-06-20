Katie Tiede receives WGU scholarship
SALT LAKE CITY — Katie Tiede of Benton Harbor has received a $2,500 Women in Leadership Scholarship from Western Governors University to help her complete her online studies toward a bachelor’s degree in nursing.
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