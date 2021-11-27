Bell ringers needed

The Salvation Army is in need of bell ringers for its annual Red Kettle campaign. The donations that go into kettles are used to provide services and programs locally.

United Way of Southwest Michigan mobilizes the caring power of communities to fight for the health, education and financial stability of every person. Volunteering your time and talent to create lasting solutions that improve life for everyone is an important part in United Way accomplishing this work. Volunteer today and join the fight, by visiting www.uwsm.org.