BCHA in need of helpers

The Berrien County Historical Association operates the History Center at Courthouse Square and needs volunteers to help in several areas, including:

United Way of Southwest Michigan mobilizes the caring power of communities to fight for the health, education and financial stability of every person. Volunteering your time and talent to create lasting solutions that improve life for everyone is an important part in United Way accomplishing this work. Volunteer today and join the fight, by visiting www.uwsm.org.