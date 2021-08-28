After-school tutors

Youth Development Co./PAL is looking for volunteer after-school tutors in Watervliet and Coloma.

United Way of Southwest Michigan mobilizes the caring power of communities to fight for the health, education and financial stability of every person. Volunteering your time and talent to create lasting solutions that improve life for everyone is an important part in United Way accomplishing this work. Volunteer today and join the fight, by visiting www.uwsm.org.