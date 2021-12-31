Help distribute water
City of Benton Harbor residents have been advised to use bottled water for cooking, drinking, brushing teeth, rinsing foods and mixing powdered infant formula due to reports of elevated levels of lead in the city-supplied water.
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